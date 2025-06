G7, Meloni chiarisce: Iran senza armi nucleari e mediazione Putin non percorribile

G7, Meloni precisa: no armi nucleari per l’Iran e mediazione Putin esclusa

La guerra tra Israele e Iran ha dominato l’agenda del G7 che si è concluso in Canada, riunendo i leader delle principali potenze mondiali. Tra le voci più ferme, quella della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, che ha ribadito l’opposizione dell’Italia alla possibilità che Teheran possa dotarsi dell’arma nucleare.

Ucraina-Russia, Meloni al G7: sostegno a Kiev e accuse a Mosca

Tra i temi affrontati al vertice del G7 in Canada, la guerra in Ucraina ha avuto un ruolo centrale. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riferito di aver discusso della situazione con gli altri leader e in un incontro ufficiale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In tale occasione, Meloni ha espresso la solidarietà del popolo italiano di fronte ai brutali attacchi russi, incluso quello avvenuto nella notte contro un edificio civile a Kiev.

“Rifletto con voi sul fatto che ogni volta che si cerca di fare qualche passo in avanti, la Russia provoca con attacchi di questo genere, sulla popolazione civile”.

La premier ha sottolineato come, puntualmente, ogni tentativo di avanzamento verso la pace venga seguito da nuove provocazioni da parte della Russia, spesso dirette contro la popolazione civile. Secondo Meloni, dal G7 è emersa una chiara convergenza di vedute in merito al sostegno all’Ucraina e all’impegno per una pace giusta e duratura, con un apprezzamento particolare per gli sforzi condotti dagli Stati Uniti e dal presidente Trump in tale direzione.

“Rispetto al percorso necessario per arrivare a un cessate il fuoco e per aprire negoziazioni serie in Ucraina, noi abbiamo avuto una ampia disponibilità fin qui da parte dell’Ucraina e zero disponibilità da parte della Russia“.

Di conseguenza, il dibattito tra i leader si concentra ora sulle strategie per spingere la Russia ad accettare un serio confronto diplomatico.

G7, Meloni chiarisce: Iran senza armi nucleari e mediazione Putin non percorribile

Al termine del G7 in Canada, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito la posizione condivisa dai leader presenti: non è accettabile che l’Iran possa dotarsi dell’arma nucleare. Ha sottolineato come la minaccia sia concreta, facendo riferimento anche ai più recenti rapporti dell’AIEA.

Secondo Meloni, vi è un consenso diffuso sul diritto di Israele a difendersi, ma l’obiettivo comune resta quello di avviare un processo negoziale che impedisca in modo effettivo all’Iran di diventare una potenza nucleare. Ha infine escluso l’ipotesi di affidare un ruolo di mediazione al presidente russo Vladimir Putin, considerandola una strada non percorribile.

“Francamente, affidare a una nazione in guerra la mediazione su un’altra guerra non mi sembrerebbe proprio l’opzione migliore da prendere in considerazione“, afferma la presidente del Consiglio, rispondendo alla stampa.

Nel documento conclusivo del vertice in Canada, i leader del G7 hanno espresso una posizione unitaria sulla crisi in Medio Oriente, evidenziando preoccupazioni crescenti per il ruolo dell’Iran e l’impatto del conflitto sulla stabilità regionale e globale. Il comunicato riafferma principi fondamentali di sicurezza, condanna le minacce nucleari e auspica una de-escalation su più fronti, incluso il cessate il fuoco a Gaza.