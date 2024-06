Nuovo processo di appello per Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, per i fatti di piazza San Carlo. Lo hanno disposto i giudici di Cassazione stabilendo che dovrà essere ricalcolata l’entità della pena riducendola.

Leggi anche: Maxi protesta in Israele contro Netanyahu: Gantz tra i manifestanti

Tragedia piazza San Carlo: nuovo processo d’appello per Chiara Appendino

I giudici della quarta sezione penale della Cassazione hanno disposto per l’ex sindaca di Torino un nuovo processo di appello. Chiara Appendino era stata condannata a 18 mesi di reclusione nel procedimento in cui si ipotizzano, a seconda delle posizioni, i reati di disastro, omicidio e lesioni tutti in forma colposa. L’avvocato difensore dell’Appendino, Franco Coppi, ha affermato: “Mi sembra una sentenza particolarmente severa nei confronti della sindaca, alla quale si attribuiscono responsabilità per fatti che difficilmente potevano essere da lei controllati“.

I fatti risalgono al 2017

La vicenda rigurda i fatti del 3 giugno 2017 quando, durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, si scatenò il panico tra la folla: il bilancio fu di 1.500 feriti e la morte di due donne.

Leggi anche: Manifestazioni di massa in Francia contro l’estrema destra di Le Pen e Bardella