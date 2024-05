Ritirati dai negozi 17.225 prodotti cosmetici: contenevano sostanza tossica Lilial

Trovata sostanza tossica, conosciuta con il nome "lilial", cancerogena nei cosmetici di noti marchi, 17.225 prodotti ritirati in nove negozi del Trevigiano

La Guardia di Finanza ha sequestrato 17.225 prodotti cosmetici e per l’igiene personale contenenti la sostanza cancerogena “Butylphenyl Methylpropional” (Lilial), vietata dal primo marzo 2022 a seguito di aggiornamenti comunitari che la classificano come cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione.

I prodotti sequestrati, tra cui articoli di noti marchi nazionali e internazionali, includevano una vasta gamma di cosmetici come creme, lozioni, gel, oli per la pelle, saponi, profumi, shampoo, bagnoschiuma, deodoranti spray, lacche, gel per capelli, balsami, dopobarba e gel intimi. Tali prodotti, dal valore commerciale di circa 52.000 euro, sono stati trovati sugli scaffali di nove attività commerciali nei comuni di Mogliano Veneto, Paese, Preganziol, Spresiano e Treviso.

La Procura della Repubblica di Treviso ha convalidato i sequestri e ha disposto la distruzione dei prodotti, a tutela della salute dei consumatori. L’operazione mirava a rimuovere dal mercato cosmetici pericolosi contenenti sostanze dannose. Questo comunicato stampa è stato autorizzato dalla Procura di Treviso in conformità al diritto di cronaca.