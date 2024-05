Papa: Magi, 'libera frociaggine in libero Stato, nel 2024 non c'è spazio per discriminazioni'

Papa: Magi, 'libera frociaggine in libero Stato, nel 2024 non c'&eg...

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - “Nel 2024 non c’è spazio per discriminazione e omofobia”. Lo scrive su X il segretario di Più Europa Riccardo Magi, ripostando una card del partito “Libera frociaggine in libero Stato” dopo le parole del Papa. ...