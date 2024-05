La sorella di Giulia Tramontano, Chiara, ha commentato la testimonianza di Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso a coltellate la fidanzata incinta.

Giulia Tramontano, la sorella Chiara dopo l’udienza: “Ci vuole forza ad ascoltare che è stata uccisa perché stressante”

La testimonianza di Alessandro Impagnatiello si è conclusa, dopo un anno di silenzio dal 27 maggio 2023, quando ha ucciso Giulia Tramontano, la sua fidanzata incinta. “Perché ho ucciso Giulia? È una domanda che non avrà mai una risposta” ha dichiarato Impagniatiello, aggiungendo che “era stressante, non c’era un reale motivo“. Il 31enne è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione per aver costantemente somministrato veleno per topi alla compagna nei mesi prima del delitto.

“Quanta forza deve avere una famiglia che ascolta che la propria figlia è stata uccisa perché ‘stressante’, lei e la situazione intorno” ha commentato Chiara Tramontano, sorella di Giulia. “Mi auguro che l’Italia intera ricorderà per sempre quale fallimento sociale, familiare e umano si celi dietro il cognome Impagnatiello” ha aggiunto la sorella di Giulia, aggiungendo che ha fallito come padre, uomo, figlio ed essere umano. “Con te ha fallito chi ti ha ‘educato’ alla cultura del maschilismo, all’egoismo e alle menzogne” ha concluso.

Giulia Tramontano, la mamma Loredana: “Oggi è i giorno di Giulia”

“Oggi è il giorno di Giulia, bisogna parlare solo di lei” ha dichiarato la madre Loredana dopo l’udienza, evitando di commentare la testimonianza di Impagnatiello. Oggi, 27 maggio, è trascorso un anno dall’omicidio di Giulia Tramontano. “Io sono ancora ferma a quel giorno. Con Giulia avevo un rapporto unico, speciale. Eravamo una cosa sola” ha dichiarato la donna a Fanpage, aggiungendo che aveva capito che lui stava cercando di allontanare la ragazza da tutti, senza riuscirci.