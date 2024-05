Era il 27 maggio del 2023. È passato un anno esatto dalla tragedia avvenuta nelle vicinanze di Milano, ma che aveva scosso l’Italia intera. Giulia Tramontano e Thiago, il figlio che aveva in grembo all’epoca da ormai 7 mesi, erano stati uccisi esattamente 365 giorni fa da Alessandro Impagnatiello. L’ex barman sarà interrogato proprio oggi al processo di cui è imputato.

Giulia Tramontano: è passato un anno dall’omicidio

L’omicidio si è consumato tra le mura della casa di Senago, quando Impagnatiello colpì la 29enne con decine di coltellate, prima di provare a bruciare il suo corpo all’interno della vasca da bagno prima, e nel box dopo. Il barman aveva provato a mascherare quanto aveva fatto, inviando messaggi a Giulia dopo la sua morte, ma dopo la scoperta del cadavere aveva confessato. La famiglia Tramontano, ad un anno dall’omicidio dell’amata Giulia, non vuole altro che sapere tutta la verità su quanto accadde la sera del 27 maggio del 2023 e chiede giustizia.

Omicidio Giulia Tramontano: Alessandro Impagnatiello a processo

Giustizia che, secondo la famiglia di Giulia, non può che esprimersi con un ergastolo. E in merito a questo, la giornata di oggi risulta essere particolarmente importante. L’imputato, infatti, risponderà alle domande dell’accusa, l’aggiunto Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo, e proverà un strenua difesa. Un black out improvviso, lo stato di infermità o semi-infermità mentale: sono questi gli unici elementi su cui Impagnatiello potrebbe provare a fare leva per evitare la pena massima.