Nuova udienza per il processo di Alessandro Impagnatiello che ha ucciso Giulia Tramontano: la nuova testimonianza.

Come tutti sappiamo, Giulia Tramontano è la giovane ragazza che stava per diventare mamma del piccolo Thiago. Giulia è stata uccisa dal suo compagno e papà del bambino, Alessandro Impagnatiello. Proprio oggi, giovedì 7 marzo 2024, ci sarà una nuova udienza sul processo. In aula testimonierà anche l’altra ragazza di Impagnatiello con cui aveva una relazione parallela rispetto a quella con Giulia.

Impagnatiello, l’altra ragazza testimonia

L’altra ragazza di Alessandro Impagnatiello è una italo inglese che lavorava insieme a lui presso un bar. La donna ha richiesto di poter essere coperta con un paravento in aula. La ragazza sarà chiamata a fare delle dichiarazioni su quello che era il suo rapporto con l’omicida.

La ragazza e Giulia si incontrarono

Come sappiamo, questa ragazza e Giulia si incontrarono per parlare di quello che stava accadendo. Dopo la conversazione ripresa anche dalle telecamere di zona, la Tramontano fece rientro in casa dal compagno. L’altra fidanzata di Impagnatiello provò anche a ricontattarla nel giorno dell’omicidio, senza ottenere alcuna risposta.

Intanto, in aula saranno presenti anche i familiari di Giulia e di Impagnatiello. La famiglia Tramontano vuole l’ergastolo sull’imputato. Presto sapremo come andrà la nuova udienza.