A un anno dal femminicidio di Giulia Tramontano, si torna in aula per continuare il processo di condanna su Alessandro Impagnatiello: l’ex fidanzato confessa di aver ucciso e di aver occultato il cadavere ripercorrendo gli ultimi momenti.

La ragazza fu uccisa con 37 coltellate, un anno fa, il 27 maggio 2023. Impagnatiello, oggi, davanti ai giudici, ha raccontato nel dettaglio le modalità con cui ha ucciso Giulia e ha cercato di occultarne il cadavere, e difronte ai giudici ha affermato:

Impagnatiello racconta che la notizia della gravidanza fu per lui un’altalena confusionale: da una parte la gioia per il nuovo arrivo nella loro vita, dall’altra motivazioni personali e di coppia che creavano insicurezza e instabilità:

Impagnatiello, oltre a confessare l’omicidio ha risposto per la prima volta alle domande della procuratrice Letizia Mannella e della pm Alessia Menegazzo. Racconta così tutti i dettagli dell’omicidio, avvenuto tra le 19.30 e le 20:

«Giulia mi ignora. Io mi muovo, vado verso la cucina, vedo che c’era questo coltello con cui stava tagliando delle verdure, mentre era china in soggiorno per prendere un cerotto da un cassetto in basso di un mobile in quanto si era tagliata e mi metto immobile alle spalle in attesa che si rialzi per tornare in cucina, si è voltata verso di me e l’ho colpita all’altezza del collo, ma non so con quanti colpi».