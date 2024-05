Corruzione: Conte, 'emerge una 'cupola', sistema marcio, Toti si dimetta'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "La politica dovrebbe approfittare per avere un sussulto di dignità" dai casi di corruzione, "la politica fa troppo poco, non dovrebbe lasciare spazio alla magistratura". Così Giuseppe Conte a Quarta Repubblica su Rete4. "Quello che ...

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – "La politica dovrebbe approfittare per avere un sussulto di dignità" dai casi di corruzione, "la politica fa troppo poco, non dovrebbe lasciare spazio alla magistratura". Così Giuseppe Conte a Quarta Repubblica su Rete4. "Quello che è successo in Liguria: è normale che io vengo eletto dai cittadini, e non da Spinelli, e vado sullo yacht di Spinelli a parlare di progetti per la Liguria? E' un sistema marcio".

Altrimenti "allora benissimo che la Santanchè non si dimetta, Sgarbi non doveva dimettersi. Qui gli elementi che vengono fuori per cui si fanno gli interessi non della collettività ma dell'amico imprenditore. In Liguria c'era una 'cupola'. Toti si deve dimettere, si va a votare e vediamo se lo votano".