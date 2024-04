In California, a Sacramento, l'idea di un ladro per poter rubare: si traveste da spazzatura.

Sta facendo il giro del web il video di un ladro che ha deciso di travestirsi da sacco della spazzatura nero per fare un furto senza farsi scoprire. Un’idea bizzarra e assurda che però sembra proprio aver funzionato infatti non sarebbe ancora stato identificato… Scopriamo i dettagli qui di seguito.

L’accaduto in California

La notizia arriva dalla California e, per la precisione, da Sacramento. Un ladro per non farsi scoprire ha deciso di puntare tutto su un travestimento incredibile quanto assurdo per passare inosservato.

Il ladro vestito da spazzatura

Nei video che stanno circolando in rete si vede molto chiaramente un sacco della spazzatura di colore nero che si muove di fronte alla porta di una abitazione, con le scarpe ben in evidenza. Insomma, all’interno di questo sacco della spazzatura era presente proprio il ladro!

Chi era il ladro?

Nonostante i video stiano facendo il giro del web e ormai anche del mondo, non si conosce l’identità del soggetto che ha avuto questa bizzarra idea. Sembra proprio che il ladro travestito da busta della spazzatura non sia stato riconosciuto e nemmeno preso. Al momento le indagini delle forze dell’ordine su questo assurdo caso sono ancora in corso.