Un evento tragico ha sconvolto una comunità nella contea di Pinal, in Arizona, dove un bimbo di due anni ha perso la vita e un altro è rimasto ferito durante una festa, a causa del distacco di una casa gonfiabile a causa di una forte raffica di vento.

L’incidente e le conseguenze

Questo drammatico incidente ha lasciato una profonda tristezza e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza di tali strutture. L’incidente si è verificato lo scorso sabato pomeriggio, quando diversi bambini stavano giocando nella casa gonfiabile situata in un’abitazione privata su W. Rosemead Drive. Una violenta raffica di vento improvvisa ha sollevato la struttura, causando il distacco e mettendo in pericolo i bambini presenti al suo interno. Purtroppo, per il piccolo di due anni sbalzato dalla casa gonfiabile, non c’è stato nulla da fare. È stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Nel frattempo, un altro bambino coinvolto nell’incidente ha riportato ferite non mortali ed è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Indagine in corso

Le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Sebbene si tratti di un evento tragico e probabilmente accidentale, le indagini sono volte a stabilire se vi siano state eventuali negligenze o fattori di rischio legati alla struttura gonfiabile o alla sua installazione. La polizia della contea di Pinal ha confermato che diversi bambini stavano giocando nella casa gonfiabile al momento dell’incidente e che l’improvvisa raffica di vento ha causato la tragedia. La comunità locale è colpita da questo avvenimento e si attende che le indagini portino a una comprensione più approfondita dei fatti.