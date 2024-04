Una chiatta ha urtato contro un ponte in Oklahoma, le autorità hanno chiuso l'autostrada per diverse ore

Una superstrada dell’Oklahoma è stata riaperta sabato dopo essere stata chiusa per alcune ore in seguito all’impatto di una chiatta con un ponte sul fiume Arkansas.

Chiatta si scontra con un ponte in Oklahoma

L’impatto è avvenuto intorno alle 13:25. Gli agenti della Oklahoma Highway Patrol hanno chiuso una parte della U.S. Highway 59 a sud di Sallisaw, per poi riaprirla intorno alle 16. Non sono fortunatamente stati segnalati feriti né sull’autostrada né a bordo della chiatta. In quel punto il fiume entra nel Robert S. Kerr Reservoir, non lontano dal confine dello Stato con l’Arkansas.

Cause ancora da accertare

“Gli ingegneri hanno ispezionato la struttura e l’hanno trovata sicura per la riapertura“, ha fatto sapere il Dipartimento dei Trasporti dell’Oklahoma. Al momento non è ancora stata resa nota l’esatta dinamica dell’incidente, né cosa abbia portato alla collisione.

Ennesimo incidente negli Usa

La notizia arriva a pochi giorni dal crollo del Francis Scott Key a Baltimora, nel Maryland. In quel caso la nave cargo, che aveva perso potenza e si era schiantata contro il ponte, era stata sottoposta a “manutenzione ordinaria dei motori” in porto, secondo quanto dichiarato dalla la Guardia Costiera statunitense. Sei operai sono precipitati in acqua, tuttavia i sommozzatori hanno recuperato solamente due corpi.