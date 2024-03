Lo Stato americano del Maryland ha vissuto una vera e propria tragedia, la notte di due giorni fa, quando una nave cargo ha colpito un pilone del ponte Francis Scott Key di Baltimora. Il ponte è crollato in pochi attimi, facedo finire in acqua alcuni lavoratori che si trovavano su di esso.

Crollo del ponte a Baltimora, le vittime: trovati due cadaveri nel fiume

Nei momenti successivi al crollo, i sommmozzatori della polizia hanno iniziato le ricerche dei dispersi, ma i lavori sono stati resi complicati dalla scarsa visibilità dovuta alla notte e al freddo delle acque del fiume di Baltimora. Un portavoce ha fatto sapere che, poche ore fa, un agente è riuscito a recuperare i corpi senza vita di due lavoratori: un messicano di 35 anni e uno guatemalteco di 26 anni. Sono due dei sei dispersi che sono stati dati per morti già ieri, dopo che le ricerche si erano rivelate infruttuose per 24 ore.

Crollo del ponte a Baltimora, le vittime: le ricerche

“Erano lavoratori che facevano un turno di notte, mentre la maggior parte di noi stava dormendo” – racconta il segretario ai Trasporti Pete Buttigieg parlando dei sei dispersi di Baltimora, tutti di origine sudamericana o centroamericana. Il presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador ha fatto riferimento alla vicenda sottolineando l’importanza dei lavoratori migranti (soprattutto i messicani) nell’economia degli Usa: “Svolgono lavori rischiosi nel cuore della notte e per questo motivo non meritano di essere trattati in un certo modo da politici insensibili e irresponsabili”.