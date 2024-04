Parigi, paura al Moulin Rouge: cadono le pale, ma non ci sono feriti

Il Moulin Rouge è certamente uno dei monumenti più riconosciuti dell’intera Francia e ogni anno, milioni di turisti si recano a Parigi per entrare nel clima affascinante che solo quel magico luogo riesce a regalare. Questa notte, però, è accaduto qualcosa di inaspettato: per cause ancora da accertare, le pale del mulino si sono improvvisamente staccate, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Parigi, si staccano le pale del Moulin Rouge: non ci sono feriti

Erano fra le 2 e le 3 della notte appena trascorsa quando, di fronte al Moulin Rouge si è sentito un botto sordo. Le pale del celeberrimo mulino si erano staccate all’improvviso così come le prime tre lettere della scritta ‘Moulin Rouge’. L’agenzia di stampa Afp ha riferito che, probabilmente anche grazie alla tarda ora in cui è avvenuto l’incidente, nessuno a Parigi si è ferito.

Parigi, si staccano le pale del Moulin Rouge: l’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto e hanno messo in sicurezza la zona, accertandosi che il monumento non fosse a rischio crollo. Le autorità hanno dapprima coperto con dei teli verdi le pale del mulino finite a terra, e poi le hanno trasportate in un altro luogo, liberando l’area. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini della Polizia nazionale e un team della Polizia municipale e del Dipartimento di prevenzione.