Un raid russo sulla città orientale di Kharkiv ha determinato la morte di una persona, mentre diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dei palazzi.

Guerra in Ucraina, attacco russo a Kharkiv

L’attacco ha preso di mira un complesso di edifici residenziali. L’unica vittima accertata è una donna. A renderlo noto il governatore dell’Oblast di Kharkiv, Oleg Syniehubov. “Un uomo di 78 anni ha avuto una reazione acuta allo stress” e “almeno due case private sono state distrutte” ha aggiunto su Telegram. Il sindaco della città Igor Terekhov ha spiegato che diverse persone sono ancora bloccate sotto le macerie e che le forze dell’ordine sono impegnate nelle operazioni di recupero, come riportato da Rbc-Ucraina.

Colpita un ferrovia

Martedì un altro attacco russo aveva colpito una ferrovia a Kharkiv, danneggiando le infrastrutture civili e uccidendo un dipendente della compagnia ferroviaria di circa vent’anni, secondo quando riferito dai funzionari ucraini. Una fonte dei servizi segreti di Kiev, citata dall’agenzia di stampa Reuters, ha dichiarato che Mosca starebbe prendendo di mira le linee ferroviarie nel tentativo di interrompere le forniture di armi.

Le reazioni alla proposta di Macron

In una recente intervista all’Economist Emmanuel Macron ha rincarato le sue precedenti dichiarazioni a sostegno dell’Ucraina di fronte all’avanzata nemica. Il presidente francese ha dichiarato che qualora la Russia dovesse sfondare le linee del fronte e il governo di Kiev ne facesse richiesta non si dovrebbe scartare l’ipotesi di inviare in Ucraina truppe di terra. In risposta il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è affrettato ad escludere qualsiasi dispiegamento di forze tedesche nel Paese. Allo stesso modo anche Washington ha spiegato che l’esercito americano non metterà piede sul suolo ucraino. Posizione analoga quella del ministro degli Esteri Antonio Tajani, il quale ha ribadito che l’Italia non è in guerra con la Russia e che non verranno mai invitati militari italiani a combattere in Ucraina.