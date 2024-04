Beve frullato proteico e finisce in coma: “Non si è più ripresa”

Beve frullato proteico e finisce in coma a 19 anni: "Non si è più ripresa"

Marta Perez è finita in coma a soli 19 anni, dopo aver bevuto un frullato proteico, e non si è più ripresa. Il pistacchio nella bevanda ha scatenato uno choc anafilattico.

La vita di Marta Perez, 19enne di Alicante, è completamente cambiata due anni fa. Il 28 settembre 2022 ha bevuto un frullato proteico che le ha scatenato un terribile choc anafilattico, che l’ha fatta finire in coma. A scatenare la reazione è stato il pistacchio contenuto nella bevanda. La giovane era fortemente allergica. Sono passati due anni, ma la sua vita è ancora appesa ad un filo.

Beve frullato proteico e finisce in coma: cosa è successo

La reazione allergica della ragazza è stata immediata e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. La giovane è stata curata in un centro sanitario locale ed è stata colpita da un arresto cardiorespiratorio che l’ha portata in coma. In seguito è stata trasferita all’ospedale Virgen de los Lirios di Alcoy e poi in una clinica privata a Valencia, dove sta seguendo un trattamento di neuroriabilitazione. I genitori non perdono la speranza e stanno valutando nuove alternative terapeutiche.