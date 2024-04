Simone Bonato non ce l’ha fatta: il 22enne, caduto dal tetto di un capannone mentre stava cercando di recuperare un pallone, è morto dopo 18 giorni di coma.

Padova, morto dopo 18 giorni di coma: era caduto da un tetto

Il 22enne, originario di Galliera Veneta, circa 20 giorni fa era caduto dal tetto di un capannone mentre stava cercando di recuperare un pallone. Si trovava insieme ad un gruppo di amici in via Papa Luciani a San Martino di Lupari, qui il gruppo si era ritrovato per giocare a calcio: ad un certo punto la palla era finita sul tetto di un capannone e Simone si era offerto di andare a recuperarla. Il tetto, secondo quanto ricostruito, non aveva retto il peso del 22enne che era caduto a terra, sbattendo violentemente la testa. Subito allertati i soccorsi, il 22enne era stato trasportato a Padova: le sue condizioni erano apparse sbito gravi. A causa della caduta aveva riportato un trauma cranico e i medici avevano deciso di operarlo d’urgenza. Ma, dal giorno dell’incidente, Simone non s è più svegliato e dopo 18 giorni di coma è deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Padova.

La famiglia ha deciso di donare gli organi

Il Corriere del Veneto riporta che la famiglia ha disposto la donazione degli organi. Italo Perfetti, sindaco del Comune dove risiedeva il 22enne, ha condiviso un messaggio: “A fronte della prematura scomparsa del nostro giovanissimo concittadino Simone Bonato, mi unisco, assieme a tutta l’Amministrazione Comunale al dolore di tutti i suoi familiari, porgendo sentite condoglianze da parte mia e di tutta la comunità di Galliera Veneta“.

