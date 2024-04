Latina, incidente in centro: 16enne uscito dal coma

Incidente a Latina: il 16enne è uscito dal coma

Le condizioni del 16enne rimasto coinvolto in un incidente a Latina, insieme ad un coetaneo, sono migliorate. Il giovane è uscito dal coma. Lo scontro era avvenuto lo scorso 6 aprile, nel centro della città. Il 16enne si è finalmente risvegliato dal coma e dal Reparto di Rianimazione dell’Ospedale Santa Maria Goretti è stato trasferito nel Reparto di Neurochirurgia. Il suo quadro clinico è migliorato ed è costantemente tenuto sotto controllo da medici e infermieri. Il ragazzo è fuori pericolo.

Incidente a Latina: la dinamica

L’incidente è avvenuto il 6 aprile, poco prima delle 21, in centro a Latina, all’altezza dell’incrocio tra viale XXI aprile, viale Marconi e corso della Repubblica, davanti a diversi testimoni, tra cui molti coetanei dei due ragazzi coinvolti. Il motorino su cui viaggiavano i minori si è scontrato con una Ford guidata da un 20enne, rimasto ferito. I due adolescenti erano stati portati in codice rosso in ospedale.