Maltempo, statale chiusa temporaneamente per una frana in Liguria

A seguito delle intense precipitazioni degli ultimi giorni, una frana ha colpito la strada statale 523 Sestri Levante – Passo di Cento Croci, costringendo alla chiusura totale della strada dall’alba di questa mattina.

La zona interessata si trova tra le località di Casali e il bivio per San Pietro Frascati, nel comune di Castiglione Chiavarese (Genova).

Attualmente, l’unico accesso alla val di Vara rimane la strada comunale che conduce alla frazione di Campegli. Fortunatamente, non si segnalano persone o veicoli coinvolti nell’evento.

La chiusura della statale ha causato disagi significativi per i pendolari diretti alle fabbriche Fincantieri e Arinox, nonché per centinaia di studenti che solitamente utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere le proprie destinazioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il sindaco Giovanni Collorado, il personale comunale, i vigili del fuoco e gli operatori dell’Anas, che si stanno adoperando per rimuovere un grosso masso franato dalla collina a causa delle intense precipitazioni della giornata precedente.

Al momento, non è ancora possibile ipotizzare una data per la riapertura della statale, poiché sarà necessario completare le operazioni di sgombero e valutare eventuali danni alla carreggiata. Si consiglia ai residenti e agli automobilisti di monitorare costantemente gli aggiornamenti da parte delle autorità competenti riguardo alla situazione stradale.