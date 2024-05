Al posto di blocco non chiedono più solo la patente e libretto, ma anche un terzo documento che tutti devono avere. Chi non presenta questo documento rischia 800 euro di multa.

Posto di blocco, serve un terzo documento: l’importanza di avere tutto in regola

Solitamente quando ci fermano al posto di blocco chiedono patente e libretto di circolazione, documenti senza i quali non si può circolare. Esiste anche un terzo documento fondamentale che spesso molti si dimenticano di avere e rinnovare, andando incontro a multe salate. In realtà è davvero molto importante non farsi trovare impreparati, perché può capitare a tutti di essere fermati per un controllo.

Ci sono leggi che servono a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, nessuno escluso. Commettere un errore non è permesso quando si tratta di sicurezza, per questo è importante avere tutto in regola quando si decide di guidare un mezzo e di circolare in strada.

Posto di blocco, non solo patente e libretto: adesso serve il terzo documento

Oltre alla patente e al libretto di circolazione è fondamentale avere con sé un documento che attesta l’avvenuto rinnovo della copertura assicurativa, essenziale per spostarsi. Se il mezzo non è assicurato il rischio è molto alto. Se qualcuno viene beccato a guidare senza assicurazione rischia una multa che va dagli 866 euro fino ad oltre 3.000 euro. Visto che viaggiare senza assicurazione è molto grave, si rischia anche di perdere cinque punti dalla patente.