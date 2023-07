Assicurazione auto: i vantaggi dell’abolizione del Tacito Rinnovo

Fino a non molto tempo fa, una volta sottoscritta la polizza RC Auto il rinnovo avveniva in maniera automatica. Ciò non si verifica più da quando nel 2013 è entrata in vigore la norma che ha visto l’abolizione del Tacito Rinnovo, la quale ha cancellato tale procedura.

La misura è stata predisposta dal legislatore in virtù degli sviluppi del mercato libero, in maniera tale da consentire agli automobilisti di poter cambiare ogni anno, così da avere di volta in volta una tutela rispondente effettivamente alle proprie esigenze.

Pertanto, per calcolare l’assicurazione auto non è più indispensabile recarsi di persona in filiale: è possibile eseguire la procedura anche online e quando previsto usufruire dell’assistenza di un consulente specializzato. In questo modo si riesce a farsi un’idea chiara dei costi e delle condizioni a cui si va incontro.

La diffusione del settore assicurativo digitale è stata incentivata proprio dall’abolizione del Tacito Rinnovo, che ha aperto scenari ulteriori e quanto mai interessanti.

Come funziona l’abolizione del Tacito Rinnovo

Partiamo dalla base, ovvero definendo cosa si intende per Tacito Rinnovo. Si tratta, semplicemente, di una modalità che comporta il rinnovo automatico da un anno all’altro della polizza: il contraente offre un tacito assenso.

Ciò non vale più da quando il Tacito Rinnovo è stato abolito. La norma di riferimento è l’articolo 170-bis del Codice delle Assicurazione Private ed è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2013, a fronte di un’efficacia retroattiva.

Ciò vuol dire che il contratto si risolve tacitamente ogni anno, in riferimento alla scadenza naturale, e non può essere predisposto il rinnovo automatico.

La compagnia assicurativa detiene l’obbligo di legge di avvisare il contraente: il tempo minimo è pari a 30 giorni. Pertanto, la tutela vige per ulteriori 15 giorni, garantiti per predisporre con maggiore comodità la nuova polizza.

Quali sono i vantaggi

Con l’entrata in vigore della nuova legge si aprono diversi scenari interessanti per gli automobilisti, a cominciare dal fatto che è possibile modificare le clausole contrattuali ogni anno.

Ciò significa, ad esempio, che se si cambia lavoro, con la conseguenza di utilizzare di più o di meno la macchina, è possibile adattare l’assicurazione alle nuove necessità.

Inoltre, la persona ha modo sia di rinegoziare il contratto con la compagnia già scelta oppure di cambiarla, senza dover dare giustificazioni né fare ulteriori passaggi.

Aspetti che si rivelano particolarmente interessanti in seguito all’estensione del mercato assicurativo al comparto online.

Come scegliere la polizza?

La cosa migliore da fare di anno in anno è quella di valutare più preventivi da parte di compagnie che risultano affidabili: per verificare questo requisito così essenziale l’ideale è dare un’occhiata alle recensioni disponibili sul web.

I portali digitali permettono in pochi passaggi di avere un preventivo. A volte è riportato il prezzo con la sola franchigia.

La ragione sta nel fatto che se è vero che i costi sono davvero ridotti, altrettanto bassa si rivela la tutela che riesce a garantire. Ciò significa che l’automobilista, in caso di sinistri o imprevisti, si trova a dover contribuire di tasca propria.

Meglio, quindi, aggiungere tutte le clausole necessarie a seconda delle proprie abitudini di guida, preferendo un’assicurazione capace effettivamente di offrire garanzie concrete.