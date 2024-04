Scutigere in casa: i consigli per allontanarle naturalmente

Scutigere in casa: i consigli per allontanarle naturalmente

Le scutigere sono insetti che molto comunemente si possono trovare sia all’interno che all’esterno delle proprie case. Sebbene questi parassiti non rappresentino una minaccia per l’uomo, la loro presenza in casa può segnalare un problema. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, di cosa si tratta e come allontanare naturalmente le scutigere dalle nostre abitazioni.

Scutigere in casa

Le scutigere sono ospiti indesiderati che, nelle nostre case, soprattutto in specifici periodi dell’anno, possono essere molto presenti. Esistono razze diverse di questo insetto, ma quelle che, più comunemente, troviamo in casa appartengono ad una specie chiamata “scutigera coleoptrata”, anch’essa innocua per l’uomo. Sebbene questi insetti, infatti, siano velenosi, comunque, mordono l’uomo raramente e, anche in questo caso, a meno che non si è sensibili al loro veleno, restano innocui.

Generalmente, l’uomo non ama condividere i suoi spazi con le scutigere o altri insetti ed ecco perché si è sempre alla ricerca di una soluzione che aiuti a tenere le case sempre libere e prive di insetti. Inoltre, le scutigere sono benefiche per l’ecosistema e la loro presenza in casa può essere indice di umidità o della presenza di altri insetti, come termiti, scarafaggi, mosche, pesciolini d’argento e altri parassiti, di cui le scutigere sono ghiotte.

Scutigere in casa: quali sono le cause

Come la maggior parte degli altri insetti, le scutigere entrano nelle nostre case attraverso le crepe o le fessure sulle porte, le finestre o le pareti, prosperano nel caldo e nell’umidità, sono sensibili alla luce ed escono quando è buio per andare alla ricerca di cibo.

Poiché questi parassiti amano i luoghi bui e umidi, generalmente, si nascondono nel bagno, nel seminterrato, nelle zone più disordinate o di stoccaggio della casa, ma anche tra le cortecce degli alberi, il pacciame in eccesso e le foglie in decomposizione. Ecco perché le scutigere si possono trovare sia in casa che fuori.

Come anticipato anche nei paragrafi precedenti, al contrario di altri insetti che si nutrono del nostro cibo o quello dei nostri animali domestici, le scutigere si nutrono di altri insetti ed ecco perché se in casa siamo già alle prese con un’infestazione di cimici, mosche, termiti o altri parassiti, molto probabilmente, potremo essere alle prese anche con una di scutigere.

Scutigere in casa: miglior rimedio naturale

Sigillare le crepe o le fessure sulle pareti, sicuramente, è un’accortezza che tutti dovrebbero avere per impedire alle scutigere e ad altri insetti di entrare in casa nostra. Tuttavia, queste soluzioni possono essere temporanee e non sempre molto efficaci, a meno che non siano supportate da soluzioni extra, come Ecopest, un dispositivo elettronico, che si sviluppa da una tecnologia magnetica ad ultrasuoni, che rende l’ambiente poco tranquillo per le scutigere e gli altri insetti, al punto che questi non potranno fare altro se non lasciare le nostre case.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di lasciare Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si ricarica con una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.