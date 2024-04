Formiche sulle piante: come sconfiggerle

Può capitare che le piante che si hanno sul balcone o il terrazzo di casa non crescano nel modo giusto o adeguato a causa della presenza di alcuni insetti che possono compromettere la crescita. Gli insetti come le formiche infatti rischiano di causare danni alquanto preoccupanti alla pianta per cui è bene fare attenzione cercando soluzioni idonee che scopriamo nei paragrafi a seguire.

Formiche sulle piante

Gli insetti come le formiche, sebbene molto piccoli, possono causare dei danni preoccupanti alle piante che si hanno in casa o nel giardino. Sebbene siano note per essere il simbolo della laboriosità, questi insetti rischiano di essere dei veri e propri nemici per cui è bene cercare di capire come evitarli per il bene della pianta.

Questi insetti sono presenti non solo nelle piante che si hanno sul balcone o in veranda come per esempio i gerani, ma anche nelle coltivazioni da frutto o piante come frutteti dove possono dare il via a una vera e propria infezione parassitaria.

Essendo le formiche portatrici di parassiti quali afidi e cocciniglia, l’infezione è una concausa della presenza di questi insetti sulle piante di casa. I parassiti poi vanno a infettare la pianta che a loro volta si nutre di linfa, producono la melata per poi andare a rilasciare un liquido zuccherino che va a colare sulle specie infette.

Essendo poi questi insetti particolarmente ghiotti di melata, se il formicaio è nei pressi della pianta rischiano di corrodere le radici e di conseguenza limitare la crescita della specie vegetale stessa danneggiandola.

Formiche sulle piante: rimedi

Come abbiamo visto, le formiche possono creare dei danni preoccupanti e seri alle piante di casa. Per evitare che tutto questo vada a rovinare la crescita della pianta, è necessario intervenire tempestivamente con dei rimedi anche naturali e casalinghi che possono sicuramente aiutare.

Una soluzione casalinga particolarmente efficace è l’uso di acqua e sapone di Marsiglia. Questo composto si prepara in maniera molto facile andando poi a spruzzare la miscela sulle foglie della pianta infestata in modo che le formiche non si avvicinino. Si consiglia di fare particolarmente attenzione evitando i frutti in quanto può essere deleteria.

Altre soluzioni particolarmente adatte e indicate sono il borotalco, ma anche i chicchi di caffè da spargere nelle zone e aree dove giungono le formiche in modo che non vadano a contatto con la pianta. Sono consigliate anche particolari reti anti insetto da posizionare sulla pianta evitando così che possa essere invasa.

Formiche sulle piante: repellente tecnologico

Per combattere le formiche ed evitare che giungano sulle piante danneggiandole, si consigliano rimedi validi. Una soluzione efficace a lungo termine è un repellente diverso dai soliti e un’alternativa ai pesticidi e chimici che si trovano in commercio. Si tratta di Ecopest Home, noto anche per le sue dimensioni compatte e poco ingombranti.

Un dispositivo all’avanguardia, innovativo e tecnologico dal momento che sfrutta le tecnologie come l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni che questi insetti riescono ad avvertire evitando così di entrare in casa e quindi di causare danni alle piante. Un prodotto che garantisce protezione alla casa, agli esseri umani, ma anche agli animali domestici.

Un repellente come Ecopest Home lavora su una superficie ampia di circa 250 metri quadrati fornendo la massima tutela sia dentro che fuori l’ambiente domestico. Bisogna semplicemente collegarlo alla presa di corrente per cominciare ad agire e dare i suoi benefici. Allontana le formiche, ma anche i ragni, le vespe, le tarme, i pesciolini d’argento compreso i roditori.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Inoltre, è un dispositivo che non impatta sull’ambiente in quanto ecologico. Silenzioso per cui non disturba o infastidisce e adatto per ogni appartamento ed è indicato anche da portare in vacanza per allontanare altri parassiti che invadono.

L’ordine è molto semplice poiché il consumatore deve soltanto collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto accertando così l’esclusività e originalità del dispositivo. Si inseriscono le credenziali nel modulo per essere contattati dall’operatore che accetta i dati inseriti evadendo l’ordine che consta di due confezioni a 49,90€. Il pagamento è tramite metodi come Paypal, carta di credito e contanti direttamente alla consegna al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.