Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri e ex leader del Movimento 5 Stelle, diventerà presto papà insieme alla compagna Alessia D’Alessandro. Secondo quanto riportato da Adnkronos, il bambino è atteso per settembre e nascerà in Germania, avendo quindi doppia nazionalità italo-tedesca grazie alle origini della madre.

Una famiglia multiculturale

Alessia D’Alessandro, compagna di Di Maio, ha 33 anni ed è impiegata in Germania da diversi anni. Grazie alle sue origini familiari (padre italiano e madre tedesca), il bambino avrà l’opportunità di avere una doppia cittadinanza, un legame tra due culture che rappresentano il percorso di vita di entrambi i genitori.

Storia d’amore e nuovi percorsi

La relazione tra Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro è iniziata dopo una storia di quasi quattro anni con la precedente compagna, Virginia Saba. Dopo la separazione, Di Maio è stato avvistato con Alessia, e da allora la loro relazione è fiorita e si è consolidata nel corso del tempo.

L’incontro e la crescita della relazione

I due si sono conosciuti nel 2018, quando Alessia D’Alessandro si era candidata alle elezioni politiche nel collegio di Agropoli-Castellabate, nel Salernitano. La loro relazione è fiorita nel corso degli anni, e nel marzo del 2023 sono stati fotografati insieme per la prima volta a Venezia. Alessia, laureata alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema, ha una spiccata conoscenza di diverse lingue e condivide con Di Maio una vita ricca di esperienze e nuove sfide.