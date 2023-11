Luigi Di Maio fuori dalla politica: "Con le ultime elezioni, la fine di un'era"

Sorprendono le ultime dichiarazioni rilasciate da Luigi Di Maio. L’ex numero uno del Movimento 5 stelle ha parlato di un suo possibile addio definitivo allo scenario politico italiano. “Gli italiani sono stati chiari con le ultime elezioni” – afferma un sincero Di Maio a ‘In Mezz’ora’.

Di Maio fuori dalla politica: l’intervista

Ospite di ‘In Mezz’ora’ su Rai 3, l’ex pentastellato Luigi Di Maio è stato incalzato sul suo ruolo da Rappresentante speciale dell’Ue per la regione del Golfo Persico. Di Maio ha legato a questo argomento anche qualche parola su un possibile ritorno nel panorama politico italiano: “Se mi chiedete dove mi collocherei nello spettro politico italiano, rispondo che io al massimo sono collocato a Bruxelles, a volte nel Golfo, nient’altro“. In futuro le cose difficilmente cambieranno: “In generale credo che per me sia in qualche modo finita un’era e che sia finita un’era politica per l’Italia, con le ultime elezioni“. Dunque, ribadisce facendosi ancor più serio Di Maio: “Non aspettatevi nulla da me nei prossimi mesi. Quando alle elezioni arrivano i risultati e non sono lusinghieri, si deve evitare l’accanimento terapeutico.”

Di Maio fuori dalla politica: l’addio al Movimento 5 stelle

Impossibile evitare un passagio sul momento più controverso della, seppur giovane, carriera politica di Di Maio. “Se ho fatto bene ad abbandonare il Movimento 5 stelle? Avevo un’idea diversa sul governo Draghi e sull’Ucraina e quella scelta poi mi ha portato a presentarmi alle elezioni, e gli italiani sono stati molto chiari nei miei confronti, non abbiamo preso neanche l’1%“.