Elly Schlein: "Chiederò il voto non per me, ma per il Pd"

Elly Schlein: "Chiederò il voto non per me, ma per il Pd"

Elly Schlein chiederà di votare per il partito, non per lei: le sue parole a Start.

Elly Schlein a rilasciato un’intervista a Start di Sky TG24. Qui si è espressa anche per il voto alle europee. Scopriamo che cosa ha affermato la segretaria.

Elly Schlein sulle europee

Nell’intervista, Elly Schlein ha spiegato che questa:

È la prima volta che si arriva nel Pd in modo così pacifico alla formazione delle liste, le abbiamo votate all’unanimità e le abbiamo fatte mano nella mano con la minoranza.

La segretaria ha quindi aggiunto che crede che sia un valore il fatto che nel Pd ci sia pluralismo. La Schlein ha sottolineato che chiederà il voto non per lei ma per il partito.

Elly Schlein sulla guerra

Tra i tanti temi discussi nell’intervista a Start, Schlein si è espressa anche sulla guerra. Il Partito Democratico, ha spiegato, ha in mente di sostenere il popolo invaso ma con la consapevolezza che non bastano le armi per far cessare il conflitto.

Elly Schlein e il patto di stabilità

Elly Schlein ha toccato anche la tematica del patto di stabilità su cui ha così affermato: