Vladimir Putin avvia il rimpasto di governo: al vertice del Ministero della Difesa arriva Andrej Belousov, già vice primo ministro, al posto di Sergei Shoigu, che passerà a dirigere il Consiglio di Sicurezza nazionale.

Chi è Belousov?

Belousov, 65 anni, è un economista figlio di un economista. Il Cremlino ha spiegato la sua nomina con il desiderio di ricostruire il comparto militare e di realizzare l’integrazione tra il comparto e l’intera economia.

Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha affermato, in merito all’arrivo di Belousov: “È molto importante adattare l’economia del comparto all’economia del paese. In modo che corrisponda alle dinamiche del momento attuale”.

Il rimpasto di governo

Il rimpasto avviene a cinque settimane dalla rielezione di Putin come presidente. In ossequio alla legge russa, subito dopo l’insediamento l’intero governo si è dimesso. La decisione di rimuovere il capo della difesa arriva a sorpresa. In questo periodo infatti l’offensiva russa in Ucraina sembra aver trovato nuovo vigore.

Shoigu era stato nominato nel 2012 e ora prenderà il posto di Nikolai Patrushev, stretto collaboratore di Putin.