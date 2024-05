Sono trascorsi ormai 15 anni dalla scomparsa, 8 settembre 2009, eppure il grande Mike Bongiorno è ancora presente nella memoria di chi lo ha conosciuto: a raccontarci gli ultimi giorni del grande della televisione italiana è la moglie Daniela Zuccoli, nell’intervista per il Corriere della Sera.

«Gli ultimi tre giorni di vita di Mike sono stati simbolici , karmici. Lui stava benissimo, aveva 85 anni, era sano , è morto in piedi, con me vicino, il meglio che si possa avere nella vita»

Mike Bongiorno è morto l’8 settembre 2009 e il 5, il figlio Leonardo compiva 20 anni: il ragazzo aveva organizzato una festa nella villa al lago e Mike volle andare lì a salutare lui e i suoi amici, cosa che non faceva mai. La moglie in merito a tale occasione, ha dichiarato:

«Al taglio della torta improvvisò un discorso bellissimo: “Non disperate mai, alla vostra età stavo per morire, poi la vita mi ha dato cose bellissime”».

Daniela Zuccoli dopo 15 anni ricorda dettagliatamente tutti i momenti del marito Mike prima della morte:

«Il 6 mattina è nata Luce, la bimba di Nicolò e siamo corsi alla Mangiagalli per vederla. Lui era felicissimo. Il 7 decidiamo di andare a Montecarlo. Era di ottimo umore, cantava in macchina. Abbiamo cenato con i nostri carissimi amici. L’8 mattina mi sveglia lui, e mi mette i giornali sui cuscini, tenerissimo. Ordiniamo la colazione, chiacchieriamo. Io torno a letto a leggere, lui si siede in poltrona».