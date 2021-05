Mike Bongiorno, il figlio sulla funivia di Stresa prima dell’incidente: “Lui lo ha protetto”

Il figlio maggiore di Mike Bongiorno si trovava sulla funivia di Stresa-Mottarone prima del tragico incidente.

La moglie di Mike Bongiorno, Daniela Zuccoli, ha confessato che suo figlio sarebbe salito sulla funivia di Stresa poco prima del tragico incidente del 23 maggio scorso.

Mike Bongiorno: il figlio sulla funivia

Il 23 maggio 2021 l’Italia intera è rimasta scossa dalla tragedia della funivia di Stresa-Mottarone che, a causa di una manomissione, è precipitata causando la morte di 14 persone.

La vedova di Mike Bongiorno, Daniela Zuccoli, ha rivelato per la prima volta che suo figlio, Michele Bongiorno, sarebbe salito sulla funivia di Stresa Mottarone circa 30 minuti prima del tragico incidente. La donna ha detto di essere convinta che Mike Bongiorno abbia “salvato” il loro figlio:

“Mio figlio Miki ha preso la funivia di Stresa mezz’ora prima che precipitasse la stessa cabina sulla quale era salito. Ha raggiunto il Mottarone per fare la discesa in mountain bike.

Non posso non pensare che Mike lo abbia custodito”, ha ammesso.

Mike Bongiorno: la vedova

Daniela Zuccoli è rimasta vedova nel 2009 dopo oltre 37 anni d’amore. La donna ha confessato che ancora oggi parlerebbe con suo marito, che sentirebbe ancora al suo fianco: “Mike è presente con la sua energia intorno a me. Avverto come una tensione sotto lo sterno, che si manifesta in due modi differenti. La prima fa male, è la sensazione dei rari abbandoni.

La seconda rilassa e commuove, quando significa che Mike mi approva. E poi lui vede prima di noi, indirizza i nostri destini. Domenica scorsa, per esempio, è successo. La verità è che nessuno muore davvero. Diventiamo universo, ci trasformiamo in energia e questa energia poi si tramuta in un corpo un numero indefinito di altre volte finché non ci ripuliamo fino in fondo”, ha ammesso.

Mike Bongiorno: il rapporto con i figli

Mike Bongiorno ha avuto 3 figli insieme a Daniela Zuccoli, ossia Michele Pietro Filippo (nato nel 1972), Nicolò (nato nel 1976) e Leonardo (nato nel 1989). L’intera famiglia del conduttore lavora nella Bongiorno production, società di produzione fondata proprio dal celebre conduttore. Oltre alla lunga e importante relazione con Daniela Zuccoli, Bongiorno è stato sposato ben 3 volte e ha avuto alcune liaison con dei noti ex volti del piccolo schermo italian (due su tutte quella con Vanna Brosio e quella con Flora Lillo).