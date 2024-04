Drusilla Gucci contro Chiofalo per l’intervento agli occhi

Drusilla Gucci si è scagliata contro Francesco Chiofalo per l’ennesimo intervento di chirurgia estetica. Il simpatico romano, nelle scorse ore, si è sottoposto ad un’operazione per cambiare il colore degli occhi.

Anche se sono una coppia da tempo, Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo si trovano spesso in disaccordo su alcuni aspetti della vita. Nelle ultime ore, il simpatico romano si è sottoposto all’ennesimo intervento di chirurgia estetica, questa volta mirato a cambiare il colore dei suoi occhi. Drusilla, però, ha sottolineato che si dissocia completamente da questa sua scelta.

Via Instagram, Drusilla Gucci ha fatto sapere:

“Volevo ignorare la questione, ma mi state tempestando di domande su Francesco e sulla sua decisione di cambiare colore agli occhi. Ecco. Chi mi conosce sa come la penso su certe cose, ma ci tengo ad essere chiara con tutti. Mi dissocio totalmente. Disapprovo in toto. Sono stata contraria da subito e la sua scelta ha provocato l’ennesima pesante discussione. Non per infierire, lo stanno già facendo tutti, ma trovo stupido sottomettersi di propria volontà ad un’operazione chirurgica pericolosa. Per non parlare del fatto che essere così ossessionati dal proprio aspetto fisico è lontano mille chilometri dal mio modo di pensare e non ci vedo niente di sano”.