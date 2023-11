Francesco Chiofalo: "Io e Drusilla abbiamo fatto un incidente stradale, siamo sotto shock"

Attraverso una story via social Francesco Chiofalo ha fatto sapere di aver avuto un incidente stradale mentre si trovava con la fidanzata Drusilla Gucci.

Francesco Chiofalo: l’incidente stradale

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno avuto un incidente stradale nel cuore della notte mentre raggiungevano in auto Roma sulla A19. La Bmw di Chiofalo sarebbe uscita fuori strada e i due, pur non avendo riportato danni gravi, sarebbero ancora sotto shock.

“Ieri notte io e Dru abbiamo fatto un incidente stradale. Sull’autostrada A19 ma mia macchina, una BMW M4, è finita fuori strada sbattendo a un cordolo stradale. Andavamo da Firenze verso Roma per motivi di lavoro e siamo partiti di notte per non trovar traffico. Oggi pomeriggio andrò col soccorso stradale e il carroattrezzi a recuperare la macchina che è rimasta incastrata fuori strada, sul posto dell’incidente. Più tardi posto le foto della macchina sul luogo dell’incidente mentre la recupero con il carroattrezzi. Siamo entrambi ancora sotto shock, io personalmente mi sento molto giù di morale ed amareggiato”, ha fatto sapere l’ex volto di Temptation Island. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso la loro solidarietà e la loro vicinanza all’ex volto tv e sono in attesa di saperne di più sulle sue condizioni e su quelle di Drusilla.