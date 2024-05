La società della Juventus ha svelato il nome della prossima guida della squadra: scelto il tecnico della Primavera, Paolo Montero, per prendere il posto dell’esonerato Massimiliano Allegri.

Il comunicato ufficiale del club bianconero

In queste ore è arrivato il comunicato ufficiale della squadra:

«Le prossime due giornate di Serie A, le ultime del Campionato 2023/24, vedranno Paolo Montero sulla panchina della Prima Squadra Maschile. Questa mattina, domenica 19 maggio, dirigerà il suo primo allenamento con la squadra».

Inoltre, nella nota la società aggiunge:

«A Paolo, prima leggenda bianconera in campo, poi portatore del DNA Juventus in panchina, auguri di buon lavoro per questo doppio impegno».

Il passato di Paolo Montero come allenatore

Prima di ricevere la chiamata della Juventus, Montero è tornato a Vinovo per allenare l’Under 19. Tuttavia, l’allenatore in passato ha già allenato in prima squadra: tra Rosario Central, Sambenedettese e San Lorenzo.

Per lui quella di lunedì sarà la prima partita da allenatore con la Juventus: lunedì 20 maggio, al Dall’Ara, il match contro il Bologna e quello contro il Monza saranno decisivi per il terzo posto nella classifica finale della Serie A.

La Juve fa sapere che l’uruguaiano non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Bologna.