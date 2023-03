Drusilla Gucci contro Marialaura De Vitis: "Ha sentito odore di crisi ed è planata come un avvoltoio"

Drusilla Gucci si è scagliata contro Marialaura De Vitis dopo il suo avvistamento in compagnia del suo ex, Francesco Chiofalo.

Dopo l’avvistamento di Francesco Chiofalo in compagnia di Marialaura De Vitis, Drusilla Gucci si è scagliata pubblicamente contro l’ex fidanzata di Paolo Brosio.

Drusilla Gucci contro Paolo Brosio

Nei giorni scorsi in rete sono circolate delle immagini di Francesco Chiofalo e Marialaura De Vitis in atteggiamenti intimi per le vie di Roma. Chiofalo ha affermato che lui e la fidanzata Drusilla Gucci non si sentirebbero da settimane perché avrebbero presto una “pausa di riflessione” e ha anche ammesso di essere ancora innamorato di lei. In queste ore Drusilla ha rotto il silenzio scagliandosi pubblicamente contro l’ex fidanzata di Brosio, su cui ha detto: “Peccato che poi trovi sulle pagine di gossip queste foto. Ridicolo. …Disse quello con la coscienza pulita (…) E faceva anche l’amicona. Sono addirittura andata al suo compleanno, rendiamoci conto. Pazzesco, appena sentono odore di crisi planano come avvoltoi. Che bella solidarietà femminile, tratto che ho sempre apprezzato nel genere umano. Marialaura De Vitis congratulazioni”.

In tanti si chiedono se Francesco Chiofalo replicherà alle parole della fidanzata che, a quanto pare, è andata su tutte le furie per le sue foto con Marialaura. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i fan sono in trepidante attesa di conoscere ulteriori dettagli in merito alla vicenda.