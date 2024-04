Durante la sua ospitata a Belve, Antonella Clerici ha dichiarato che gli uomini vegani sono più noiosi a letto. A replicare a questo pensiero assurdo è stata Daniela Martani.

Daniela Martani Vs Clerici per la frase sugli uomini vegani

Tramite i suoi canali social, Daniela Martani ha condiviso il video di Belve in cui Antonella Clerici sostiene che gli uomini vegani siano noiosi a letto, poi ha detto la sua. “Ma dove ha letto appunto queste banalità? Antonellona ma lo hai mai provato un vegano? Io si e ti racconto la mia esperienza”, ha tuonato l’ex concorrente del Grande Fratello.

Daniela Martani ha dichiarato:

“Antonella Clerici ha affermato a Belve che i vegani sono noiosi a letto e poco virili. Ma dove ha letto appunto queste banalità? Antonellona ma lo hai mai provato un vegano? Io si e ti racconto la mia esperienza. Ti prego, dai. Quest’affermazione alla tua età. Ancora con questi stereotipi banali che i vegani sono noiosi perché non mangiano la carne… Dove l’hai letta questa roba? Ma l’hai mai provato un vegano? Io l’ho provato un vegano. E’ stata la mia ultima passione sessuale. Io non parlo mai delle mie passioni sessuali perché in realtà io non faccio sesso senza sentimento, quindi mi interessa poco. Però l’ultima persona da cui sono stata molto molto presa, un vegano, ti assicuro che i numeri a letto li faceva”.