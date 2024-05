Sono stati rilevati alcuni casi di legionella in un grande condominio in un quartiere nella zona est.

Milano, rilevati casi di legionella in un condominio

Massima allerta in un quartiere nella zona est di Milano, dove sono stati rilevati dei casi di legionella. La scoperta è stata fatta all’interno di un grande condominio in via Vertoiba. La situazione al momento è sotto controllo, con tutti gli accertamenti del caso per valutarne la gravità.

Legionella: cos’è, sintomi e cure

La legionella è un batterio responsabile di un’infezione che interessa in modo particolare l’apparato respiratorio. La malattia infettiva che provoca si può manifestare come polmonite, chiamata legionellosi, con un tasso di mortalità tra 10-15%, o come forma simil-influenzale, definita febbre di Pontiac, a decorso benigno. La legionella si diffonde tramite le condotte cittadine e gli impianti idrici degli edifici, che possono diventare amplificatori del microrganismo, mettendo a rischio la salute delle persone.

I sintomi respiratori e polmonari possono manifestarsi in modo più lieve, come forma simil-influenzale della durata di 3 o 4 giorni, a volte anche con un decorso asintomatico, oppure in modo più grave, sfociando in polmonite, con necessità di trattamento con antibiotici per via endovenosa. La legionella in generale porta astenia, dolori articolari, mialgie, cefalea e malessere generale.