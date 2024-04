Antonella Clerici cerca di mettere un punto a quello che i giornali hanno rinominato “sugo-gate“, dopo le rivelazioni fatte alla trasmissione di Rai 2 “Belve”.

Antonella Clerici risponde a Ligabue

Ospite di Francesca Fagnani, la celebre conduttrice di “È sempre mezzogiorno” si è lasciata andare ad alcune confessioni. Quella che più di tutte ha conquistato gli onori della cronaca è stata su Luciano Ligabue. Antonella Clerici ha infatti spiegato che il cantante avrebbe declinato l’invito a partecipare al suo Festival di Sanremo dicendo “che sapevo di sugo“. “Allora me l’hanno riferito, per cui premetto: se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse. Ci rimasi malissimo, mi piaceva tanto, immaginavo io e lui che andavamo via in Harley Davidson. Sono rimasta così male, detta da lui questa cosa è ancora più grave. Sappiamo tutti e due di sugo, è un bel maschione” ha dichiarato la presentatrice.

La risposta del cantante

La risposta di Luciano Ligabue non si è fatta attendere. Il cantante ha affidato il proprio pensiero ad un video postato sui social: “Mai detto che sai di sugo” ha dichiarato, aggiungendo “Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una roba del genere“.

“Tu vieni con il lambrusco, io ti metto su il sugo”

Con la replica di Ligabue la questione sembra quindi essere arrivata ad una fine e la conduttrice ha scelto di aprire la puntata del 24 aprile di “È sempre mezzogiorno” proprio con una canzone di Ligabue. “Lui ha fatto un video dove ha detto che non era vero, che non era lui. E quindi io gli credo naturalmente. Anche perché la certezza non ce l’ho. Forse la verità non si saprà mai” ha spiegato “Chissà chi era. Però avrei una propostina, caro Liga. Liga, senti, facciamo una cosa. Tu vieni con il lambrusco, io ti metto su il sugo. Quindi ti aspettiamo a mezzogiorno. E finisce qui. Cioè finisce quando tu vieni, mi raccomando” ha poi concluso.