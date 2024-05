Il delitto sarebbe avvenuto in un appartamento, di Pavia, vicino al luogo del ritrovamento e il cadavere portato in strada da una persona che la vittima conosceva

Un uomo di 35 anni, Rosario Santos, è stato trovato morto per strada. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire ma non si esclude l’ipotesi di omicidio.

Il ritrovamento del cadavere a Pavia

Il cadavere è stato trovato questa mattina verso le 5 di questa mattina, 6 maggio, da un passante in viale Cremona, all’angolo con via Torello.

Immediatamente c’è stato l’intervento dei sanitari ma per lui non c’è stato più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno dato inizio alle indagini per cercare di capire cosa sia successo e risalire al responsabile.

Le indagini sull’amico e coinquilino dell’uomo ucciso

L’amico è stato sentito in caserma, mentre gli uomini del Nucleo Investigativo sono al lavoro nell’abitazione. Bisognerà attendere i primi riscontri del medico legale per capire le cause del decesso. Tuttavia, il corpo non presenterebbe un primo esame segni evidenti di violenza.

L’interrogatorio del coinquilino

Fausto Baiguera, il 70enne proprietario dell’appartamento in periferia che il 36enne frequentava e davanti al quale è stato trovato, ha esposto la sua versione dei fatti anche ai soccorritori del 118 che lo hanno accompagnato al San Matteo di Pavia intorno alle 10 per degli accertamenti, ma la sua posizione al momento è ancora al vaglio degli inquirenti.

L’uomo, interrogato dai militari, avrebbe intanto ammesso di aver colpito Rosario Santos alla testa.