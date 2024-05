L’ennesima strage sul lavoro a Casteldaccia nel Palermitano, dove cinque operai sono morti e un altro è gravissimo a causa delle esalazioni tossiche mentre stavano eseguendo dei lavori nelle fognature.

Dalla leader del Partito Democratico, Elly Schlein, arriva invece un appello alla politica dopo le troppe morti sul luogo di lavoro:

«Un’altra tragedia oggi in Sicilia, a Casteldaccia cinque operai morti e uno in situazione molto grave. Il primo pensiero naturalmente va a loro, alle loro famiglie, ed è un pensiero di forte vicinanza, ma non basta, non può bastare. Non possiamo trovarci ogni volta davanti ad una morte sul lavoro, davanti ad una morte di stage a ribadire che la sicurezza sul lavoro non è una priorità tra le tante, è la priorità, perché se siamo una Repubblica fondata sul lavoro come scrive la Costituzione, bisogna essere conseguenti. E bisogna che tutte le istituzioni mettano in campo il massimo impegno per dire basta a questa strage quotidiana di lavoratrici e lavoratori».