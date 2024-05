La senatrice a vita, Liliana Segre, durante un evento al Memoriale della Shoah di Milano a Milano ha denunciato le minacce subite.

«Ricevo minacce pazzesche che ho ignorato per anni. E mi preoccupo di questi odiatori in generale che dovrebbero essere protetti e curati. Ma io ho visto tutto, come potrei avere paura a uscire di casa?».