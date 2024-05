Morta la scrittrice Alice Munro a 92 anni: Nobel per la Letteratura nel 2013

La scrittrice Alice Munro è morta all'età di 92 anni. Nel 2013 ha vinto il Nobel per la Letteratura.

Alice Munro, famosa scrittrice canadese, è morta all’età di 92 anni. La scrittrice è deceduta in una casa di cura in Ontario, dopo aver sofferto di demenza per oltre un decennio.

Nel 2013 aveva vinto il premio Nobel per la letteratura come “maestra del racconto breve contemporaneo” e subito dopo aveva annunciato il suo ritiro dalla scrittura. Non si era recata a ritirare il premio perché era già malata.

Morta la scrittrice Alice Munro: la sua vita

Alice Munro era nata a Wingham, nell’Ontario, il 10 luglio 1931. Definita “la Cechov canadese“, aveva sviluppato un’opera basata su forme e argomenti solitamente ignorati. Solo in tarda età la reputazione della scrittrice ha iniziato a crescere e ha iniziato ad ottenere molti riconoscimenti importanti: per tre volte il Governor General’s Literary Award, il National Book Critics Circle Award, l’O. Henry Award e il Man Booker International Prize. La scrittrice era amata per i suoi racconti sull’oscurità e il desiderio e ha pubblicato moltissime raccolte di storie brevi e un romanzo.