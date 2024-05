Giorgia Meloni, a Milano per l’intervista a Il giorno de La Verità, ha parlato di vari argomenti, tra cui l’inchiesta ligure che coinvolge Giovanni Toti.

Inchiesta Liguria, Giorgia Meloni: “Toti? Aspettiamo sue risposte”

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Milano per l’intervista a Il giorno de La Verità, ha replicato a chi le chiedeva se fosse preoccupata per l’inchiesta ligure che ha coinvolto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“Giovanni Toti ha detto che avrebbe letto le carte e che avrebbe dato le risposte. Aspettare quelle risposte e valutare penso sia il minimo indispensabile per un uomo che ha sta governando molto bene quella Regione” ha dichiarato Giorgia Meloni.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha parlato anche delle nomine del commissario europeo e delle polemiche innescate dal confronto tv con la segretaria dem Elly Schlein, sottolineando che la fa sorridere molto quello che sta accadendo in merito a questo argomento. La premier ha spiegato anche di non aver mai pensato di fare un rimpasto di governo. “Anzi, io tra gli obiettivi che mi sono data è arrivare a 5 anni con il governo che ho nominato, cosa che non è mai accaduta nella storia d’Italia” ha sottolineato.

La Meloni ha spiegato anche che “il governo non usa il manganello anche perché non è il governo che dà le indicazioni alle forze dell’ordine quando si trovano ad operare“, aggiungendo che la libertà di manifestare va difesa, ma c’è bisogno di regole che chi manifesta deve rispettare. La premier ha voluto sottolineare che le forze dell’ordine meritano rispetto.