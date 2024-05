Manca poco alle elezioni europee: l'ultimo sondaggio realizzato da Quorum/Youtrend registra una flessione tra i partiti di centrodestra e difficoltà per il governo Meloni

Negli ultimi sondaggi politici viene rilevato un calo dei partiti della maggioranza, per la terza settimana consecutiva scivola Fratelli d’Italia e perde consensi anche il giudizio sull’operato del governo Meloni.

Ultimo sondaggio Quorum/YouTrend

Si è in piena campagna elettorale per le elezioni europee dell’8 e del 9 giugno e importanti sono i risultati che emergono dall’ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per SkyTg24.

Per la terza settimana consecutiva scivola Fratelli d’Italia e la Lega riguadagna la posizione di seconda forza politica ai danni di Forza Italia.

Pur confermandosi primo Fratelli d’Italia scende al 26,8% (-0,5%), seguito dalla Lega e da Forza Italia, dati rispettivamente all’8,3% e all’8%.

Dall’altra parte invece, il Pd guadagna lo 0,2% ed sale al 20,7%, mentre il M5s, anch’esso in leggero aumento, è dato al 16,1%.

La lotta per superare lo sbarramento dei partiti minori

Tra i partiti minori prosegue la gara di consensi per superare la soglia di sbarramento del 4% prevista per entrare nell’Eurocamera: Stati Uniti d`Europa 4,7%; Avs al 4,4%; Azione 4%. Mentre le altre liste restano sotto il Quorum: Pace Terra Dignità 1,8%; Libertà nord chiama sud 1%.

Il giudizio dei cittadini in merito ai leader dei partiti politici

A peggiorare è anche il giudizio complessivo sul governo Meloni, che perde tre punti percentuali e risulta al 34%.

Per quanto riguarda invece, il giudizio nei confronti degli altri leader politici: resta stabile la fiducia verso Giuseppe Conte, al 33%, sale quella verso Elly Schlein, al 25%, e scende il gradimento nei confronti di Antonio Tajani e Matteo Salvini: il primo -2% e si arresta al 25%, mentre il secondo perde tre punti percentuali e si ferma al 17%.