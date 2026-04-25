Tensioni al 25 aprile, la premier denuncia episodi inaccettabili nelle piazze

Le celebrazioni dell’81° anniversario della Liberazione, tenutesi il 25 aprile 2026, sono state segnate non solo da omaggi istituzionali ma anche da tensioni in diverse città. In manifestazioni nate per ricordare la fine dell’occupazione e il ritorno alla libertà, sono emerse scene controverse: contestazioni a rappresentanti istituzionali, insulti contro simboli e gruppi che partecipavano alle parate e azioni di disturbo che hanno alterato il tono delle commemorazioni.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato su Facebook la serie di episodi denunciando che chi afferma di difendere la democrazia e la libertà non può essere responsabile di aggressioni e offese durante una giornata dedicata al ricordo. Il richiamo è stato politico ma anche civile: la pubblica commemorazione, secondo la premier, richiede rispetto per chi partecipa e per i valori alla base della Repubblica.

Cosa è accaduto nelle piazze

I cortei in diverse città hanno visto momenti di forte contrapposizione. Tra gli episodi più denunciati ci sono stati gli atti contro persone che esponevano la bandiera dell’Ucraina, considerata da molti un simbolo di lotta per la sovranità; immagini di un anziano allontanato dalla folla; amministratori locali, sindaci eletti democraticamente, fischiati e insultati; e cartelli o targhe in ricordo delle Foibe imbrattati.

Questi episodi hanno sollevato interrogativi sul rispetto delle regole civiche durante ricorrenze pubbliche.

Aggressioni e simboli contestati

Tra le contestazioni che hanno attirato maggiore attenzione mediatica figura lo spezzone della Brigata ebraica a Milano, destinatario di insulti e cori che ne hanno reso difficoltosa la partecipazione al corteo. Testimonianze locali riferiscono che la delegazione è stata spostata fuori dal percorso ufficiale e protetta dalle forze dell’ordine; il direttore del museo della Brigata, Davide Romano, ha definito l’episodio «grave» e annunciato che sarà oggetto di approfondimento. L’onore di sfilare per la memoria è confluito così in tensione e polemica.

Reazioni istituzionali e civili

Le parole dei rappresentanti dello Stato hanno cercato di ricondurre la giornata al suo significato storico. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che la Resistenza e la richiesta di pace sono al cuore della ricorrenza mentre il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha ribadito la necessità di una condanna netta di nazifascismo, antisemitismo e intolleranza. Anche altre forze politiche hanno espresso sdegno per gli insulti e le aggressioni registrate, sottolineando la necessità di tutela delle manifestazioni pacifiche.

Interventi da parte dei protagonisti

Esponenti come Emanuele Fiano, presente con la Brigata ebraica, hanno raccontato la difficoltà di partecipare a un corteo che tradizionalmente rappresenta un momento di unità: «Non mi era mai capitato in cinquant’anni di essere cacciato dal corteo», ha detto, riferendosi agli insulti ricevuti da alcuni partecipanti pro-Palestina. Le reazioni della società civile hanno evidenziato come la commemorazione possa diventare terreno di conflitto quando si intrecciano memorie storiche e tensioni internazionali.

Implicazioni per la memoria civica

Gli eventi del 25 aprile 2026 sollevano domande non solo sulla sicurezza delle manifestazioni ma anche sul modo in cui la memoria viene vissuta e trasmessa. Quando una giornata pensata per riaffermare i valori costituzionali si trasforma in palcoscenico di scontro, rischia di perdere parte della sua funzione educativa. È necessario che istituzioni, organizzatori e partecipanti lavorino per assicurare che i luoghi della memoria restino spazi di rispetto reciproco e di testimonianza storica, lontani da logiche di delegittimazione.

In chiusura, il richiamo comune delle autorità è stato a preservare il significato della ricorrenza: ricordare le vittime e riaffermare i principi antifascisti. Come ha osservato la premier Giorgia Meloni, gli episodi di intolleranza impongono una riflessione pubblica: proteggere la memoria repubblicana significa anche evitare che le commemorazioni diventino occasione di offesa e conflitto. La sfida resta quella di conciliare passione politica e rispetto delle forme della partecipazione civile.