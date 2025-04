Un giorno di celebrazione e memoria

Il ha visto le piazze italiane riempirsi di persone pronte a celebrare gli ottant’anni dalla Liberazione. Nonostante i divieti imposti da alcuni comuni, i manifestanti hanno intonato Bella ciao, un canto simbolo della resistenza, dimostrando che la memoria storica è viva e presente. A Milano, il sindaco Giuseppe Sala ha sottolineato l’importanza di ricordare un Papa che si era definito partigiano, creando un legame tra la storia della Liberazione e le attuali sfide sociali e politiche.

Tensioni e divisioni nei cortei

Nonostante l’atmosfera di festa, le manifestazioni non sono state esenti da tensioni. A Roma, i cortei si sono divisi, con manifestanti pro-Palestina che hanno cercato di distaccarsi da quelli dell’ANPI, creando momenti di conflitto. A Trieste e Bergamo, gli scontri tra forze dell’ordine e gruppi antagonisti hanno portato a contusi e denunce. Questi eventi hanno messo in luce le divisioni presenti nella società italiana, dove le questioni internazionali, come la situazione in Palestina, si intrecciano con la memoria della Resistenza.

Unione e partecipazione nella diversità

Nonostante le tensioni, la partecipazione alle manifestazioni è stata straordinaria. Molti leader politici, tra cui Elly Schlein del PD e Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, hanno preso parte ai cortei, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria della Resistenza. Il presidente dell’ANPI, Gianfranco Pagliarulo, ha richiamato l’attenzione sui “popoli martoriati dalla guerra”, evidenziando la necessità di combattere le disuguaglianze e le ingiustizie. La presenza di diverse voci, anche da parte di artisti come Ghali, ha dimostrato che la lotta per la libertà e la giustizia continua ad unire le persone, nonostante le differenze.