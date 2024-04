Sondaggi politici: Fratelli d'Italia rimane il primo partito, in testa con il...

Nelle intenzioni di voto degli italiani Fratelli d’Italia rimane il primo partito con il 27,8% (+0,1% sull’ultima rilevazione dell’8 aprile).

Gli ultimi aggiornamenti dall’ultimo sondaggio politico di Quorum/YouTrend

I dati rilevati dal sondaggio oltre a presentare la posizione stabile di Fratelli d’Italia mostrano le due principali formazioni di opposizione, Pd e M5S, recuperare almeno mezzo punto ciascuno (rispettivamente i dem al 20,5%, +0,7%, e i pentastellati 16,5%, +0,5%).

Dati in calo per Forza Italia: ecco cosa sta succedendo

Dalla rilevazione emerge anche che Forza Italia non beneficia ancora dell’accordo elettorale con Noi Moderati e si ferma al 7,6%, in calo dello 0,3% come la Lega, ferma al 7,2%. Ancora sotto lo sbarramento Azione di Calenda (al 3,3%, +0,2%).

La fiducia degli italiani per i leader di partito

Rispetto alla rilevazione dell’8 aprile, il calo maggiore tocca Giuseppe Conte e Antonio Tajani (-3%), rispettivamente al 32% e al 27%.

Giorgia Meloni è al 36% (-1%), preceduta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il dato stabile al 62%.

Seguono Elly Schlein, stabile al 27%, Matteo Salvini al 21% (-2%), Carlo Calenda stabile al 15% e Matteo Renzi all’11%.

Il giudizio sul governo di Giorgia Meloni

Crescono i giudizi positivi sul Governo che si attestano al 39% (+2%). Quelli negativi sono al 55% (+1%).

Ad oggi vi è un 54% di elettori che crede che il governo Meloni possa rimanere in carica fino alla fine della legislatura nel 2027: il 26% pensa invece ad una crisi tra qualche anno, mentre solo il 12% ritiene che tra un anno la maggioranza sarà un’altra.