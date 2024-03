Gli ultimi dati rilevati dai sondaggi politici non sono rassicuranti per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia: evidenziato un calo dei consensi

Dopo le ultime Elezioni Regionali in Sardegna e nonostante la vittoria del centrodestra in Abruzzo, preoccupano i dati rilevati dai sondaggi politici in merito al consenso del partito Fratelli d’Italia.

I sondaggi politici e Fratelli d’Italia. Cosa sta succedendo?

Nei giorni scorsi la Supermedia Agi/Youtrend ha pubblicato i dati sulla base dei sondaggi politici delle ultime due settimane. Fratelli d’Italia perde mezzo punto attestandosi al 27,6%. Mentre la Lega perde due decimi e scende all’8,1%, lieve calo anche per Forza Italia che è al 7,5%. Mentre, il Pd avrebbe conquistato mezzo punto percentuale, attestandosi sopra al 20%. Il M5S di Conte si ferma al 16,3%.

Inoltre, un’altra indagine effettuata da Swg per La7 ha evidenziato che: in meno di un mese Fratelli d’Italia ha perso più di un punto percentuale dal 28,2% al 27,1%.

I sondaggi politici: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega

Se Fratelli d’Italia sta registrando un calo di consensi, Forza Italia ha registrato una crescita consistente nelle settimane precedenti, mentre i dati della Lega sono stabili: Antonio Tajani è al 7,6% mentre Salvini all‘8,1%.

I sondaggi politici e i dati di Carlo Calenda e Matteo Renzi

Resta sopra la soglia del 4%: Azione di Carlo Calenda, con il 4,5% invece, Italia Viva di Matteo Renzi è ferma al 3,1% insieme a +Europa al 2,7%.