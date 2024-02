Sondaggi politici, Giorgia Meloni: consensi per Fdl in calo

Il primato del partito di Giorgia Meloni con le principali forze d’opposizione, alla guida del Paese da ottobre 2022, per ora è fuori discussione

A meno di quattro mesi dalle elezioni europee e amministrative italiane (8 e 9 giugno), il partito di Giorgia Meloni mantiene un netto primato.

Ma secondo l’ultimo sondaggio Swg per TgLa7, si osserva una piccola flessione, Fratelli d’Italia segna il 27,9%, scendendo sotto il 28% per la prima volta in 16 mesi. Questo rappresenta un calo di 2 punti decimali rispetto alla settimana precedente e riflette una tendenza di lenta contrazione durata alcune settimane. Nell’ultimo anno, il partito ha perso 3,4 punti percentuali, passando dal 31,3% di gennaio 2023 al 27,9%.

Al contrario, il Partito Democratico (Pd) di Elly Schlein mostra una lieve crescita, passando dal 14% di gennaio 2023 al 19,7% attuale, guadagnando quasi 6 punti percentuali in poco più di un anno.

Forza Italia di Silvio Berlusconi ha registrato una modesta crescita dal 6,1% al 7,3% nello stesso periodo, il Movimento 5 Stelle ha perso due punti percentuali, passando dal 17,7% al 15,7%, l’Alleanza Verdi Sinistra mostra una buona salute con un aumento da 3,7% a 4,2%.

Nonostante il mantenimento della leadership, la flessione di Fratelli d’Italia e i cambiamenti nelle intenzioni di voto degli altri partiti suggeriscono una dinamica interessante nell’approccio delle elezioni imminenti.