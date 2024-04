Il generale Vannacci, che si candiderà nelle liste della Lega per le prossime elezioni europee, risponde alle critiche di Giorgetti

Il generale Roberto Vannacci, candidato indipendente nelle liste della Lega per le prossime elezioni europee dell’8-9 giugno, ha affrontato le critiche e le diatribe interne al partito con chiarezza.

Sulle dichiarazioni di Giorgetti

In risposta alle dichiarazioni del ministro Giancarlo Giorgetti e alle polemiche interne, Vannacci ha dichiarato di non interessarsi alle dispute interne al partito, sottolineando che ciò che conta è l’espressione democratica dei cittadini attraverso il voto. Vannacci ha espresso il suo pensiero sui bambini disabili, ribadendo di non aver mai affermato che dovrebbero essere separati dalle classi. Ha invece sottolineato la necessità di strutture dedicate per fornire attenzione specifica alle loro esigenze particolari.

Risposta alle Polemiche Interne

Rispondendo al dissenso espresso da esponenti della Lega, Vannacci ha ribadito che si tratta di questioni interne al partito che non lo riguardano direttamente. Ha fiducia nel processo democratico e ha affermato che sarà il voto dei cittadini a determinare l’esito elettorale. Il generale ha ringraziato il ministro Salvini per l’opportunità offertagli di candidarsi e ha espresso la sua determinazione nel portare avanti battaglie significative per cambiare l’Europa e rafforzare il ruolo dell’Italia all’interno dell’Unione Europea. Inoltre, è stata annunciata la presentazione del libro di Matteo Salvini, “Controvento”, a Roma il 30 aprile. Il generale Vannacci sarà presente all’evento, che si terrà presso il Tempio di Adriano alle ore 15:00. Questa partecipazione conferma il sostegno e l’impegno condiviso nel portare avanti un’agenda politica comune.