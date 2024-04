Giancarlo Giorgetti a Varese, nella sede della Lega, per sostenere la candidatura di Isabella Tovaglieri, non le manda a dire a Vannacci.

Nelle ultime ore non si è levata una sola voce a difendere Roberto Vannacci, dopo le parole condivise sui ragazzi e bambini con disabilità, nessun sostegno neanche dagli alleati della Lega.

Inoltre, il ministro Giancarlo Giorgetti, a chi gli chiede un commento sulla candidatura del generale alle europee, risponde:

«Roberto Vannacci non è della Lega ». E su quanto accaduto recentemente replica solo seccamente: « Non condivido ».

Roberto Vannacci, candidato indipendente nelle liste della Lega alle Europee dell’8-9 giugno, risponde così:

« Giorgetti ? Sono diatribe interne al partito che reputo più che legittime ma che non mi interessano . Io ho un’idea di tradizione, di patria, di cultura e di sovranità molto simile a quella della Lega e che porterò avanti in maniera indipendente ».

Secondo il generale, sarà il voto dei cittadini a decidere:

«Il problema verrà risolto dal voto dei cittadini, se mi voteranno sarò eletto, altrimenti farò altro. Ringrazio ancora il ministro Salvini per l’opportunità offertami di candidarmi, e sono convinto che insieme porteremo avanti dure battaglie per cambiare veramente questa Europa e per fare in modo che l’Italia sia più influente, più determinante, più prestigiosa e più ascoltata nell’ambito dell’Unione Europea».