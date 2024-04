Governo pronto a presentare il "decreto del primo maggio": oggi incontro con i sindacati

Il governo ha in mente dei nuovi interventi per quanto riguarda il mondo del lavoro e proprio oggi Giorgia Meloni ne discuterà insieme ai sindacati.

Qualcosa bolle nella pentola del governo e Giorgia Meloni sembra pronta a svelare le sue carte, la premier ha infatti annunciato un incontro con i sindacati che si terrà oggi a Palazzo Chigi. Il motivo? Illustrare le novità in arrivo con il nuovo “decreto del primo maggio” che apporterà diversi benefici per quanto riguarda il mondo del lavoro.

Un decreto per la Festa dei lavoratori

Bonus sulle tredicesime per i lavoratori a basso reddito, detassazione dei premi di produzione e sgravi per le aziende che assumono, soprattutto quelle che lo fanno al sud. Queste sembrano essere alcune delle novità in arrivo con quello che è stato denominato il “decreto del primo maggio” vista la vicinanza con la Festa dei lavoratori.

Di questo decreto se ne parlerà martedì al Consiglio dei ministri, ma Giorgia Meloni ha voluto anticipare i tempi organizzando per oggi un incontro a Palazzo Chigi con i sindacati e parlare degli interventi in arrivo. Sindacati che però non sembrano averla presa bene, hanno infatti espresso una certa irritazione per la mancanza di una vera trattativa su questi nuovi provvedimenti che la premier ha praticamente sviluppato in autonomia.

Nel frattempo il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha già dichiarato che durante il Consiglio dei ministri di domani riuscirà a portare il decreto sull’Irpef, attuativo della delega fiscale, che era atteso la scorsa settimana ma che poi è stato rinviato.